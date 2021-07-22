Россиянам напомнили о правилах подготовки к отдыху с ребенком

Детей в дороге часто укачивает, поэтому посадить ребенка лучше в начало салона в машине и обеспечить доступ свежего воздуха, а также подготовить подушку для шеи, рассказала врач-педиатр медицинской компании «Инвитро-Центр» Лариса Луканкина.

Процесс адаптации на новом месте может занять от двух до пяти дней, говорится в релизе, который цитирует газета «Известия». Хуже акклиматизация протекает при смене больше двух часовых поясов.

«При этом перелет на восток переносится легче, также организм лучше переносит путешествия на небольшой срок и быстрее привыкает к условиям высокой влажности», — сказано в релизе. При этом в нем отмечено, что хуже адаптация проходит, к примеру, во время поездки в горы на высоте от 1,4 тысячи метров и более над уровнем моря.

Родителям в начале отдыха советуют соблюдать некоторые правила, чтобы облегчить адаптацию. Например, находиться на солнце лучше до 10 утра и после 17 часов вечера, также важно помнить о соблюдении личной гигиены и отказе от экзотических продуктов в первые дни путешествия.

Детям в отпуске лучше пить только бутилированную воду. Родителям также советуют следить за тем, чтобы ребенок тщательно мыл руки и по возможности ел привычную пищу. В жаркие страны брать с собой рекомендуется солнцезащитной средство с фактором защиты SPF 50.

На случай неотложной доврачебной помощи в аптечке желательно иметь сорбенты, пробиотики, жаропонижающие, препараты от аллергии, антисептики, пластырь и антибактериальные салфетки, средства от ушибов, травм и ожогов, противовирусные препараты, препараты от насморка, термометр, средства от укусов насекомых, отметила врач.

Тем родителям, дети которых страдают от аллергии, педиатр порекомендовала не покупать ребенку незнакомые фрукты, и помнить о списке явных аллергенов.

Чтобы действительно отдохнуть в отпуске, стоит сменить свою привычную деятельность. Это позволит переключиться и получить новые впечатления, рассказал «360» главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин. При этом специалист обратил внимание, что понятие отдыха для всех может быть разным. Кому-то нравится проводить время на природе, кто-то любит гулять по городу, третьи едут на море.