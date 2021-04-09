Российские власти во избежание завоза в страну новых штаммов коронавируса могут запретить россиянам поездки в Турцию. Об этом со ссылкой на данные по эпидемиологической обстановке в республике сообщил сайт «Турпром».

Ситуация с коронавирусом в Турции стремительно ухудшается. В последние несколько дней в стране фиксируют по 50 тысяч новых случаев заражений каждые сутки. Такой рост заболеваемости наблюдается в Турции впервые за все время с начала пандемии.

Эксперты считают, что правительство РФ может объявить о закрытии Турции для россиян уже в эту пятницу. В понедельник глава кабмина Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, возглавляющий оперативный штаб по борьбе с ковидом, и главе Роспотребнадзора Анне Поповой проработать к 9 апреля предложения по мерам, которые нужно принять, чтобы избежать завоза в РФ новых штаммов коронавируса.

Накануне Попова заявила, что самое большое количество мутировавших штаммов коронавируса проникает в Россию из Турции. Об этом сообщало Ura.ru.

Британский штамм коронавируса ранее признали самым распространенным на территории США.