Россиянам массово пришлось покинуть Турцию до окончания срока путевок

Россиян вернули на родину, потому что они приехали трансфером из аэропорта в Анталье до своего отеля в одном автобусе с заболевшим коронавирусом. Этот факт установили через три дня. К тому времени туристы разместились в разных гостиницах.

Администрации нескольких отелей изолировали в номере иностранных гостей, которые приехали этим автобусом. Спустя сутки потенциальные заболевшие прошли тестирование, причем за плату. Коронавирус у них не подтвердился. Тем не менее отдыхающих выселили из гостиниц и попросили покинуть Турцию.

«Я в полном непонимании. Туристы в шоке», — заявила представитель туроператора.

В аналогичной ситуации оказались клиенты еще нескольких туристических компаний, которые также заселились в турецкие отели 7 сентября. Один соотечественник пожаловался, что заплатил за путевки для себя и жены 159 тысяч рублей за 10 ночей в пятизвездочном отеле. Однако теперь им приходится постоянно находиться в обсерваторе до окончания срока пребывания в стране, отметило РИА ФАН.