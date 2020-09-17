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    17 сентября 2020, 21:13

    Россиянам массово пришлось покинуть Турцию до окончания срока путевок

    Алена Макаренко

    Десяткам российских туристов, которые приехали на отдых в Турцию 7 сентября от компании Anex Tour, пришлось уехать из страны. И это при том, что они сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщило издание Tourprom со ссылкой на источник.
    Россиянам массово пришлось покинуть Турцию до окончания срока путевок

    Россиян вернули на родину, потому что они приехали трансфером из аэропорта в Анталье до своего отеля в одном автобусе с заболевшим коронавирусом. Этот факт установили через три дня. К тому времени туристы разместились в разных гостиницах.

    Администрации нескольких отелей изолировали в номере иностранных гостей, которые приехали этим автобусом. Спустя сутки потенциальные заболевшие прошли тестирование, причем за плату. Коронавирус у них не подтвердился. Тем не менее отдыхающих выселили из гостиниц и попросили покинуть Турцию.

    «Я в полном непонимании. Туристы в шоке», — заявила представитель туроператора.

    В аналогичной ситуации оказались клиенты еще нескольких туристических компаний, которые также заселились в турецкие отели 7 сентября. Один соотечественник пожаловался, что заплатил за путевки для себя и жены 159 тысяч рублей за 10 ночей в пятизвездочном отеле. Однако теперь им приходится постоянно находиться в обсерваторе до окончания срока пребывания в стране, отметило РИА ФАН.

    Новости SMI.FM