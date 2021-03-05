Россиянам дали советы по подготовке к длительным поездкам на автомобиле

Эксперты компаний «СберАвто» и «СберЗдоровье» дали несколько советов, как подготовиться к дальней поездке на автомобиле. Они помогут не уснуть за рулем.

Многие россияне во время мартовских длинных выходных планируют отправиться в путешествие на автомобиле. Эксперты рассказали РИА «Новости», что вне дома Международный женский день отметят 70% опрошенных. Из них 33% отправятся в соседний регион к родственникам, 13% отправятся в путешествие на четырех колесах на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России, еще 4% — в тур по Золотому кольцу.

«Перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Чем старше человек, тем лучше он переносит недостаток сна, поэтому в зоне риска находятся молодые водители, а также совы и пациенты с бессонницей или нарушениями сна. Понедельник — худший вариант для поездки, если в выходные вы выспались, нарушив тем самым обычный режим сна», — сказали эксперты.

Накануне дальней поездки на автомобиле лучше не ложиться поздно, не смотреть телевизор перед сном и не пользоваться гаджетами. В ночь перед дорогой не следует употреблять алкоголь и противоаллергические препараты, которые вызывают сонливость.