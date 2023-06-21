Путешествия 21 июня 2023, 16:18 Россиянам дали советы, как собраться в путешествие без стресса «Ридус»: создание списка необходимых вещей — один из ключевых моментов подготовки

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Едва ли не самым главным моментом подготовки к путешествию является составление списка вещей. Об этом сообщил «Ридус».

Чтобы отдых прошел комфортно и без стресса, путешественникам порекомендовали позаботиться о составлении списка вещей, которые понадобятся или в теории могут пригодиться в поездке.

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Далее нужно узнать прогноз погоды в том месте, куда вы летите, чтобы продумать гардероб. Если вы собираетесь в горы, следует запастись специальным снаряжением.

Перед поездкой обязательно проверьте наличие всех необходимых документов: паспортов, виз, билетов, страховок. Все они должны быть оформлены без ошибок. Также следует завершить все дела дома, позаботиться о питомцах, если вы не берете их с собой, и погасить все счета.