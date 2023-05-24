Путешествия 24 мая 2023, 10:28 Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии Юрий Барзыкин: дополнительные услуги можно будет докупить в поездке

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Для того, чтобы сэкономить на путешествии, следует покупать базовое наполнение тура, а все остальное можно докупить уже во время поездки. Об этом изданию URA.RU сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт добавил, что приобрести более дешевый тур можно с конца мая до июня и в октябре, поскольку дешевеет стоимость проживания в отелях.

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«После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая», — отметил Барзыкин.

Специалист подчеркнул, что услуга перевозки составляет от 25 до 60% всех затрат.