Россиянам будут вовремя сообщать об ограничениях на зарубежные поездки

Оперативный штаб и Роспотребназор получили обращение Ростуризма, который попросил заранее информировать россиян о ситуации с ограничениями на зарубежные массовые туристические поездки. Ограничения в авиасообщении пока действуют до 21 июня.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, очень важно заблаговременно сориентировать людей по ситуации.

«И мы обратились в оперативный штаб и Роспотребнадзор с просьбой максимально заранее проинформировать людей о возможных решениях. Решения по снятию ограничений, как вы знаете, принимаются оперативным штабом на основе данных специалистов Роспотребнадзора о ситуации в той или иной стране», — сообщила глава ведомства.

Догузова добавила, что сейчас зависли предоплаты за зарубежные туры почти миллиона россиян на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Основная часть долга образовалась после закрытия Турции.

«По сути, Турция — единственное массовое направление, где образовался такой большой долг. При этом долги с прошлого года по всем закрытым направлениям у нас сократились в шесть раз — с 44 до семи миллиардов рублей. Туроператоры либо вернули деньги, либо реализовали услугу». — сообщила Догузова.

Она добавила, что часть туров была перенесена на внутренний рынок, часть — на открытые зарубежные направления. По данным главы Ростуризма, отрасль выполнила обязательства без единого банкротства.

Догузова разъяснила, что нацпроект по туризму уже одобрен президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. До 2024 года бюджет выделит 219 миллиардов рублей, частное финансирование составит 600 миллиардов.

В июне–сентябре на Черное море прилетят отдохнуть 8,5 миллионов россиян. Однако авиаперевозчики отметили, что аэропорты региона сообщают об отсутствии свободных слотов для приема самолетов.