Названы самые популярные страны для отдыха россиян весной-2020

Отмечается, что спрос на бронирование и покупку билетов вырос многократно. Чехия стала интереснее российским туристам на 55%, Венгрия — на 50%, Италия — на 35%, Франция — на 20%.

В ассоциации заявили, что 80% всех проданных путевок были именно в эти страны.

Также популярны оказались Австрия, Германия и Нидерланды.

Сообщается, что поездки россиян в Европу, как правило, длятся 4-6 дней. Наиболее популярны отели с 3-4 звездами. Популярностью также пользуются апартаменты в центре города.

В Италии, Корее и Иране все больше людей заболевают коронавирусом. В связи с этим россиянам посоветовали пока не путешествовать по этим государствам. Это не запрет, а только предупреждение, но если страх взял верх, то самое время пересмотреть свой отдых. Как отказаться от тура без потерь — в материале «360».