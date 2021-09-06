Россиян разочаровал запрет на курение кальяна на египетских курортах

Российские туристы остались разочарованы отдыхом на курортах Египта из-за ограничения на один вид развлечений. Как сообщил портал Tourdom, речь идет о запрете на курение кальяна.

Открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх ждали очень многие россияне. Не так давно чартеры возобновились, и на египетские курорты хлынул поток туристов. Отличные условия в отелях Египта действительно сложно сравнить с российским югом, если рассматривать одинаковый ценовой диапазон. Но вот запрет на кальян очень многих разочаровал.

Курить кальян в Египте запретили из-за пандемии. Теперь не получится посидеть с ним в кафе, ресторане или даже просто в отеле. Заведения выполняют этот запрет, потому что иначе их могут закрыть или оштрафовать.

Некоторые россияне пытаются купить кальян в магазине и втихую покурить его в отеле, но такие идеи очень строго пресекаются. Туристы жалуются, что местные жители знают места, где можно тайно посидеть с кальяном, а вот приезжим такие адреса неизвестны, и приходится обходиться без этого развлечения.

Путешественник посоветовал туристам, которые впервые приехали Египет, не вестись на приветливость местных жителей. Чаще всего они особенно дружелюбны, когда навязывают какие-то услуги. Нужно быть с этим аккуратнее и оценивать стоимость и значение этих услуг, чтобы не потратиться зря.