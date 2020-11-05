Россиян призвали отложить необязательные поездки за рубеж

МИД РФ призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж. От них следует отказаться, пока ситуация с коронавирусной инфекцией не стабилизируется.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. Ее слова процитировал RT.

«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. [Просим] по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала она.

Из-за пандемии коронавируса весной Россия полностью прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами — за исключением вывозных рейсов. С конца лета страна постепенно возобновила полеты — раньше всего россиянам разрешили летать в Великобританию, Турцию и Танзанию. Вскоре вновь появилась возможность попасть в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Японию, Сербию, Южную Корею, а также на Кубу и Мальдивы.

За последние сутки в России зафиксировали 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии COVID-19 выявили у 1 712 858 человек в 85 регионах. Из них 1 279 169 пациентов скончались, еще 29 509 — поправились.