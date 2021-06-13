Россиян призвали не искать горящие туры. Их сейчас не может быть

Летом в России начался туристический бум. Россияне активно скупают туры, поэтому у операторов горящих туров просто нет. Об этом сайту «ФедералПресс» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Поскольку практически по всем направлениям спрос очень высокий, а на всех выездных направлениях он значительно превышает предложение, очевидно, что горящих предложений в традиционном туристическом понимании — низкая цена в последний момент перед датой выезда — нет», — приводит сайт слова собеседницы.

Ломидзе призвала россиян внимательно отнестись к выбору сайта, через который они собираются забронировать поездку на отдых, чтобы не нарваться на мошенников.

В начале июня в компании Infosecurity a Softlne Company сообщили о том, что весной появилось более 150 фишинговых сайтов, ориентированных на путешественников. Специалисты объяснили, что мошенники активизировались в этом направлении из-за ажиотажа на туристическом рынке после отмены некоторых ковидных ограничений.