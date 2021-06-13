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    13 июня 2021, 09:42

    Россиян призвали не искать горящие туры. Их сейчас не может быть

    Андрей Иванов

    Летом в России начался туристический бум. Россияне активно скупают туры, поэтому у операторов горящих туров просто нет. Об этом сайту «ФедералПресс» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    Россиян призвали не искать горящие туры. Их сейчас не может быть

    «Поскольку практически по всем направлениям спрос очень высокий, а на всех выездных направлениях он значительно превышает предложение, очевидно, что горящих предложений в традиционном туристическом понимании — низкая цена в последний момент перед датой выезда — нет», — приводит сайт слова собеседницы.

    Ломидзе призвала россиян внимательно отнестись к выбору сайта, через который они собираются забронировать поездку на отдых, чтобы не нарваться на мошенников.

    В начале июня в компании Infosecurity a Softlne Company сообщили о том, что весной появилось более 150 фишинговых сайтов, ориентированных на путешественников. Специалисты объяснили, что мошенники активизировались в этом направлении из-за ажиотажа на туристическом рынке после отмены некоторых ковидных ограничений.