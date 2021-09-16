Россиян пригласили в «талиб*-тур» в Афганистан

Красноярский турагент Галина Жданова опубликовала на сайте объявлений сообщение о начале продаж бизнес-туров в Афганистан для предпринимателей. Такую поездку она назвала «талиб*-туром». Стоимость подбора направления составляет 10 тысяч рублей, за путевку придется заплатить 350 тысяч рублей. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

За деньги туриста готовы доставить в Кабул через Стамбул и поселить в пятизвездочном отеле. В сопровождение ему предоставят русскоязычного гида, который поведет его по самым достопримечательным местам. По желанию гость может заказать автомобиль и телохранителя.

Жданова заявила, что идея организовать поездку в Афганистан у нее возникла после того, как там побывал знакомый.

«У него там была встреча с партнерами по бизнесу. Я рассчитала все и проработала данный тур. Решила предложить его всем желающим», — заявила она. Турагент предупредила, что все туристы получат полный инструктаж перед поездкой.

Объявление о «талиб*-турах» долго на сайте не провисело. В четверг, 16 сентября, площадка удалила это объявление. В компании пояснили, что все тексты модерируются искусственным интеллектом на предмет запрещенных товаров и услуг. Правила постоянно обновляются, когда авторы придумывают новые способы для повышения внимания к своим объявлениям.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.