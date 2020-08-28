Россиян предупредили об опасности вывоза сувениров из Турции

Согласно законодательству Турции, многие предметы старины и этнографии могут свободно продаваться на территории страны. Однако их нельзя вывозить за границу. Речь идет об археологических находках и антиквариате, котрому больше ста лет. Кроме того, ограничения касаются предметов, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень, элементов барельефов и мозаик.

Нарушителям грозит до 12 лет тюрьмы.

По этой причине российским туристам советуют покупать предметы старины только в специализированных магазинах. Чек и квитанции обязательно нужно сохранить. При посещении достопримечательностей не стоит ничего забирать «на память». При покупке подлинных предметов искусства и артефактов важно уточнить правила их вывоза и оформления документов для этого, отметил сайт «Аргументы и факты».