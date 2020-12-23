Россиян предупредили о возможном росте цен на отдых в 2021 году

Российские туроператоры в 2021 году пересмотрят цены на отдых. Отпугивать путешественников им невыгодно, но стоимость туров не останется на нынешнем уровне и будет расти. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, в 2020 году туриндустрия потеряла более 1,3 триллиона рублей, а доходность упала сразу на 60% по сравнению с 2019 годом. При этом в целом рынку удалось выдержать удар при пандемии.

«В 2021 году российской индустрии туризма придется пересмотреть цены, так как покрыть за счет продаж все убытки 2020 года невозможно. Понятно, что все предприятия будут ориентироваться на реальную покупательную способность, никому не нужно отпугивать туристов. Но также понятно, что на уровне 2020 года цены вряд ли сохранятся», — пояснила исполнительный директор.

Она отметила, что для туриндустрии есть три сценария развития отрасли. Все пути напрямую зависят от ситуации с коронавирусом. При пессимистичном варианте ограничения продолжатся, что приведет к закрытию маленьких и средних компаний.

При умеренно оптимистичном сценарии авиасообщение будет постепенно возобновляться. Выездной туризм начнет восстанавливаться, но раньше лета этого не произойдет. Если все пойдет по благоприятному сценарию, то ограничения начнут снимать с апреля, а к сентябрю объемы продаж во всех видах туризма будут примерно соответствовать уровню лета 2017 года.