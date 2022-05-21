Россиян предупредили о подорожании внутреннего туризма в летний сезон

Сезонный рост цен на внутренний туризм спрогнозировал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Эксперт рассказал агентству «Прайм», что цены к лету поднимутся на 20-30%.

«Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30%, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10%)», — заявил Черников.

При этом экономист отметил, что рост цен на отдых перед летним сезоном — стандартная ситуация, которая происходит ежегодно. Однако ситуация с бронированием сложнее. Она нестабильна и не поддается прогнозу. Россияне предпочитают бронировать туры с минимальной предоплатой и бесплатной отменой, такие данные предоставил Ростуризм.

В Госдуме предложили увеличить на семь дней отпуск тем, кто отдыхает внутри страны. Депутаты уверены, что таким образом можно поддержать внутренний туризм и самих россиян.