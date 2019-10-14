Россиян предупредили о подорожании турпутевок в ноябре

Уже в начале следующего месяца россиян ждут дополнительные выходные в связи с ноябрьским Днем народного единства. Многие уже запланировали путешествие на это время, а кто-то только подумывает, чтобы куда-либо отправиться. Эксперты выяснили, что стоимость туристических направлений на праздничные даты выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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Как пишет газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе, в этом году цены на российские и зарубежные туры стали на 10% выше, чем были в 2018 году на ноябрьские праздники.

Таким образом, поездка по России на пару дней обойдется уже от 25 до 30 тысяч рублей. Эта сумма рассчитана на семью из трех человек. За путешествие за пределы страны придется выложить такую же сумму, но оно уже будет на двоих.

Несмотря на взлет стоимости, спрос на краткосрочный отдых в 2019 году вырос на 5-7%. Больше всего россиян планируют отправиться в Сочи и Санкт-Петербург. На третьем месте оказались города Московской области. Среди зарубежных наибольшей популярностью пользуются Берлин, Прага и Амстердам.