Россиян предупредили о подорожании отдыха в мае

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский заявил, что стоимость путевок на майские праздники увеличилась приблизительно на 10% по сравнению с тем же периодом минувшего года, сообщил сайт URA.ru.

«Цена — динамический параметр, он зависит от спроса. Повышение спроса сразу вызывает и положительную динамику цен», — пояснил специалист.

Отмечается, что туры на майские праздники продолжают покупать по всем популярным направлениям. В пятерке самых любимых мест для отдыха граждан РФ находятся Краснодарский край, Крым, оздоровительные курорты Кавказа, столица и Санкт-Петербург.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около 500 тысяч россиян планируют на майские праздники посетить этот регион. По его словам, из исключительно морского курорта Кубань превратилась во всесезонный туристический центр.

Губернатор края отметил, что 140 санаториев из 200 в крае работают круглогодично. Однако летом они загружены почти полностью. Наибольшей популярностью в регионе пользуются гостиницы, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено».