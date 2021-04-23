Россиян предупредили о дефиците отелей летом на курортах РФ

В этом году российские регионы-курорты ожидают небывалый наплыв туристов. Краснодарский край готовится к высокому сезону и уже ждет отдыхающих с 1 мая. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на местное ведомство.

Только за первые три месяца этого года Краснодарский край принял почти два миллиона человек. По предварительным данным, из-за большого спроса, часть гостиниц уже приостановили продажи с 15 июня по 20 августа, также ожидается подорожание номеров.

В Крыму похожая ситуация. На полуострове гостиницы три звезды и ниже уже забронированы примерно на 60%, а элитные отели — на 90-95%. В Ставропольском крае за последний месяц число бронирований выросло на 50%. Об этом сообщили в местном Министерстве туризма.

По словам вице-президента ассоциации Александр Курносова, этим летом на отечественные курорты поедут люди, которые привыкли к комфортабельному отдыху в хороших гостиницах. Он считает, что спрос будет однозначно превышать предложение.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что спрос на отдых на Черном море на майские праздники оказался самым высоким, а также самым дешевым и одновременно наиболее дорогим.