Россиян посреди ночи выселили из отеля в Турции

Полиция ночью пришла в четырехзвездочный отель IQ Marmaris. Они проводили проверки лицензии на продажу алкогольных напитков, и лицензии муниципалитета на предоставление туристических услуг.

Гостиница не смогла предоставить сотрудникам полиции указанные документы, и поэтому всех постояльцев пришлось выселить из номеров. Их разместили в другом отеле, расположенном неподалеку от IQ Marmaris.

Подобные случаи были предсказуемы, считают специалисты. Это, по их мнению, связано с тем, что многие объекты размещения в Турции не смогли продлить лицензию, а также получить сертификат здоровья. Последний нужно обновлять каждый месяц.

Руководитель турагентства Марии Шекер рассказала, что по ее оценкам, больше половины объектов размещения — апарт-отели, гостиницы ниже четырех и пяти звезд, — принимают иностранных туристов, не имея на это права. Без сертификата они могут продавать номера только туркам. Иностранным туристам Шекер посоветовав выбирать в будущем только пятизвездочные отели.

В конце августа российские туристы поделились впечатлениями от отдыха в Турции после снятия ограничений по коронавирусу. Пока многие турки жалуются на небольшой поток туристов.