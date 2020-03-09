Россиян попросили досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии

На таких курортах сейчас отдыхает несколько тысяч россиян. Туристы, отдыхающие по путевке туроператора, могут уточнить варианты досрочного отъезда с принимающей компанией.

Индивидуалам посоветовали узнавать информацию о статусе рейса у авиаперевозчика. В АТОР напомнили, что все аэропорты Италии работают в штатном режиме.

Ранее Ростуризм попросил туроператоров не продавать путевки в Италию, Иран и Южную Корею, где ситуация с новым вирусом особенно сложная. В частности, Италия на данный момент занимает первое место по уровню смертности и второе по частоте распространения СОVID-2019.