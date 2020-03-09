09 марта 2020, 23:38
Россиян попросили досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии
Некоторые итальянские горнолыжные курорты закроются раньше в этом году из-за эпидемии коронавируса. Специалисты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют также вернуться домой пораньше.
На таких курортах сейчас отдыхает несколько тысяч россиян. Туристы, отдыхающие по путевке туроператора, могут уточнить варианты досрочного отъезда с принимающей компанией.
Индивидуалам посоветовали узнавать информацию о статусе рейса у авиаперевозчика. В АТОР напомнили, что все аэропорты Италии работают в штатном режиме.
Ранее Ростуризм попросил туроператоров не продавать путевки в Италию, Иран и Южную Корею, где ситуация с новым вирусом особенно сложная. В частности, Италия на данный момент занимает первое место по уровню смертности и второе по частоте распространения СОVID-2019.