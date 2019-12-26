Россиян отказались заселить в отель в Доминикане по вине банка

В среду туристы из России прилетели в Доминикану и попытались заселиться в отель Barcelo Bavaro, который предварительно оплатили через туроператоров. Однако администрация не получила денег и потребовала повторной оплаты.

«Представителей турпоператора вчера тут не было. Пока ситуация не изменилась. В 9:30 утра местного времени (16:30 по Московскому времени — прим. ред.) мы встречаемся с отельным гидом. Надеюсь, к этому времени отель получит деньги», — рассказал один из туристов.

В пресс-службе туристического агентства Coral Travel заявили, что средства были перечислены своевременно, а проблема связана с задержкой оплаты банком.

«Оплата согласно договорам была произведена вовремя, однако в отель не поступила в связи с задержкой перевода платежа банком-корреспондентом. В данный момент этот вопрос решен. Вопрос по компенсациям с каждым туристом будет решен в индивидуальном порядке», —процитировала газета «Известия» ответ компании.