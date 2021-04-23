Россиян освободили от карантина после прилета в ОАЭ

Власти ОАЭ включили Россию в «зеленый список» стран, туристам которых можно не проходить обязательный 10-дневый карантин после прилета в столицу Абу-Даби. Россиянам достаточно будет предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, выданную не позже 96 часов.

Об этом сообщается на сайте Департамента культуры и туризма Абу-Даби, посвященном туризму в столице ОАЭ (Visit Abu Dhabi). Всего в список были включены около 20 стран. В том числе, Таджикистан, Узбекистан, Израиль, Китай, Великобритания, Япония и другие государства.

Предъявлять справку об отрицательном результате теста российским туристам придется с 25 апреля. Правила пребывания в ОАЭ можно уточнить в авиакомпании Etihad Airways. Она выполняет прямые рейсы из России в Абу-Даби.

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в ОАЭ с начала пандемии составило 504 872 человек. Из них умерли 1565 пациентов.

Власти Финляндии решили постепенно снимать ограничения по въезду в страну. В конце апреля — начале мая будет позволено проводить спортивные и культурные мероприятия численностью не более 50 человек.