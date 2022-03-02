«Аэрофлот» объявил дату спецрейса по вывозу россиян из Болгарии

Оставшихся в Болгарии российских туристов вывезут из Болгарии 3 марта. Специальный рейс отправит «Аэрофлот» совместно с авиакомпанией «Россия». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

На борт возьмут всех россиян, у которых есть билеты в обе стороны любой отечественной авиакомпании.

Самолет отправится из Софии в 13:05 и прилетит в Шереметьево в 17:10 по местному времени.

Для переоформления билетов пассажирами «Аэрофлота» перевозчик попросил обращаться в контакт-центры или офисы продаж.

Для переоформления посадочных талонов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет.

Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний в рамках санкций за проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Для вывоза оставшихся за границей россиян Ростуризм, Минтранс и МИД организовали вывозные и транзитные рейсы.

По данным Ассоциации туроператоров России, с проблемами возвращения домой столкнулись более 27 тысяч туристов. Росавиация рекомендовала гражданам временно отказаться от нерабочих поездок за границу.