Россия закрылась от китайских туристов. Но не стала выгонять уже приехавших

Россия больше не принимает организованные группы туристов из Китая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил «360», что это решение принял Пекин.

«Мы ретранслировали решение, которые приняли сами китайские власти», — заметил Барзыкин. По его словам, ограничение продлится до конца февраля — «где-то до 20-х чисел». Когда ситуация в Китае придет в норму, снова начнут принимать и туристов из этой страны.

В РСТ добавили, что находящиеся в России китайские тургруппы не будут отправлять на родину.

«Они все регулярно уедут. Они же опасности никакой не представляют», — обратил внимание вице-президент союза.

Барзыкин подчеркнул, что китайских туристов не будет не только в России. Карантин введен из-за бушующего в Китае коронавируса.

Последние туристы из КНР прибыли в Россию в понедельник, 27 января. Со вторника их прием полностью приостановили.

В конце декабря в китайском городе Ухань зарегистрировали случаи заболевания пневмонией неизвестного типа. Ее возбудителем стал новый коронавирус. На территории страны им уже заразились свыше 4,5 тысячи человек. Врачи не смогли спасти 106 пациентов.