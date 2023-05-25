Путешествия 25 мая 2023, 11:56 Россия закроет генконсульство в Гетеборге и запретит работу дипмиссии Швеции в Санкт-Петербурге МИД: генконсульство России в Гетеборге закроют 1 сентября МИД РФ

Читать 360tv в

В ответ на объявление дипломатов в Швеции персонами нон грата Россия с сентября закроет свое генеральное консульство в Гетеборге и отзовет согласие на работу представительства этой страны в Санкт-Петербурге. О решении сообщил МИД.

«Действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — заявила пресс-служба.

Реклама

Посла Швеции в России Малену Мард вызвали в МИД 25 мая. Ей объявили об ответных мерах на высылку ровно месяц назад пяти сотрудников российских загранучреждений. С 1 сентября генконсульство России в Гетеборге закроется. Тогда российская сторона отзовет свое согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Пятерых шведских дипломатов объявили персонами нон грата. Среди них — три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве в Москве.