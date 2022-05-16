Россия возобновит прямое авиасообщение с Оманом

Россия планирует возобновить прямое воздушное сообщение с Оманом в ближайшее время. Переговоры сторон пройдут во второй половине мая, сообщил посол РФ в Омане Илья Моргунов.

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика. Тогда турпоток из России существенно возрастет», — сказал российский посол «Известиям».

Он добавил, что для возобновления полетов некоторые ведомства России должны предпринять определенные меры. Моргунов выразил надежду, что переговоры по вопросу осуществления прямых рейсов пройдут во второй половине мая. Посол напомнил, что российским туристам открыли въезд в Оман до начала пандемии. Потом авиасообщение прервалось, и процесс начал восстанавливаться только сейчас.

«Перспективы очень хорошие, в том числе, как замечают сами оманцы, с учетом «перенаселенности Дубая российскими туристами», — отметил Моргунов.

По его словам, первое время услуги в Омане могут показаться россиянам более дорогими по сравнению с ОАЭ, но они не будут уступать по качеству.