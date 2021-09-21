Россия возобновит полеты в четыре страны

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Будет также увеличено количество рейсов в Венгрию, Катар и Казахстан. Два раза в неделю будет полеты по маршрутам Москва — Багдад и Москва — Аликанте. До четырех вылетов — по маршрутам Москва — Мадрид и Москва — Барселона.

Как стало известно РИА «Новости», дважды в неделю будут осуществляться кенийские рейсы Москва — Найроби. В Словакию предусмотрены четыре рейса в неделю из Москвы в Братиславу, и из Санкт-Петербурга — два раза в неделю. Возобновятся рейсы из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы в Турцию.

С двух до четырех рейсов увеличится частота вылетов из Санкт-Петербурга в Будапешт. С трех до семи — из Москвы в Нур-Султан, с двух до семи — по маршруту Москва — Алма-Ата. До одного полета в неделю на каждом маршруте увеличится частота вылетов по маршрутам Москва — Караганда, Москва — Шымкент, Москва — Актау, Москва — Кустанай, Санкт-Петербург — Нур-Султан, Махачкала — Актау, Грозный — Актау, Калининград — Алма-Аты, Калининград — Нур-Султан, Новосибирск — Нур-Султан, Омск — Нур-Султан, Омск — Павлодар, Омск — Петропавловск.

Один раз в неделю будут летать самолеты в Катар по маршруту Сочи — Доха.

В конце августа Россия возобновила приостановленные из-за пандемии полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею.