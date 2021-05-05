Россия уже летом может возобновить авиасообщение с Турцией при условии нормализации эпидемической обстановки в стране. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты», — сообщил собеседник агентства.

Россия с 15 апреля приостановила пассажирские рейсы во все аэропорты Турции. Решение было принято на фоне всплеска заболеваемости ковидом в этой стране. Турецкие власти ранее объявили об усилении ограничительных мер с 7 мая. В период локдауна в стране будет разрешена только торговля продуктами первой необходимости.

На фоне прекращения полетов в Турцию российские власти договорились полностью возобновить авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы в скором запустят в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Кроме того, этим летом российские туристы, возможно, смогут отдохнуть и в Италии.

Между тем Анталья и еще несколько провинций Турции вышли из красной зоны, в которую входят регионы с наиболее высоким риском заражения коронавирусом.