Россия возобновит полеты на египетские курорты

Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении авиасообщения на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщила канцелярия египетского президента.

Официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады отметил, что президенты пообщались на тему всех вопросов двусторонних отношений, в первую очередь связанных с сотрудничеством в туризме.

«Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом», — процитировал его слова ТАСС.

Агентство уточнило, что президенты договорились о полном возобновлении сообщения между двумя странами. Российские туристы смогут попасть не только на курорты, но и в другие части Египта.

РИА «Новости» сообщило, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил договоренности о возобновлении полетов на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

В ассоциации туроператоров заявили, что смогут запустить чартерные рейсы на курорты Египта через 7–14 дней после возобновления авиасообщения.