Россия возобновит полеты еще в пять стран

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Полеты будут возобновлены на взаимной основе.

Рейсы Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта могут выполняться по два раза в неделю, Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда — по три раза в неделю. По одному разу в неделю самолеты смогут отправляться по направлениям Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда, отметило РИА «Новости».

Кроме того, со вторника Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Также вновь начинаются полеты за рубеж из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Накануне власти Турции предложили России модель создания условий безопасного туризма. Согласно ей, полеты между двумя странами будут возобновлены сначала в курортные регионы, рассказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. По его словам, туристы из России прилетают в основном в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.

Авиасообщение с Турцией Россия приостановила до 1 июня. Для оценки ситуации и перспектив возобновления полетов в эту страну будет направлена российская делегация.