Россия возобновит полеты еще в четыре страны

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщили на заседании штаба, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения оперштаба.

Во Вьетнам будут летать рейсы Москва-Ханой — два раза в неделю. В Индию — Москва-Дели — тоже два раза в неделю. В Финляндию будут летать рейсы два раза в неделю — Москва-Хельсинки и два раза в неделю Санкт-Петербург-Хельсинки. В Катар три раза в неделю будет летать рейс Москва-Доха.

В сообщении отметили, что решение было принято исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения коронавируса за семь дней не более единицы.

Ранее Россия приостановила полеты в Великобританию до 1 февраля из-за нового штамма коронавируса.