Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами, которое приостанавливалось из-за пандемии. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единая Россия» 4 апреля.

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — процитировали Мишустина «Известия».

Он отметил, что документ подписан сегодня. Премьер-министр пояснил, что заболеваемость идет на спад, поэтому настало время расширять доступные российским авиакомпаниям направления.

«Мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В России число новых случаев ковида постепенно снижается. За последние сутки этот показатель уменьшился на 9%. Также снижается количество госпитализаций больных COVID-19.