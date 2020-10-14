Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом заявили в оперштабе.

«Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия и Куба», — приводит «Интерфакс» текст сообщения оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Сербии и Кубы, в список включили Японию.

Самолеты из Москвы в Белград, кубинские Кайо-Коко и Санта-Клару и Токио будут летать два раза в неделю. Будет еще один рейс: Владивосток — Токио. С Дальнего Востока в столицу Японии лайнер будет летать один раз в неделю.

Российские власти приняли решение увеличить число рейсов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.

На прошлой неделе расширили список российских городов, из которых можно летать за границу. В него вошли Владивосток, Грозный, Красноярск и Самара. В оперштабе уверили, что Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации не собирается закрывать границы и останавливать внутреннее авиасообщение.