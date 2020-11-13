Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Самолеты будут летать по три и два раза в неделю соответственно.

«Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю, — сообщила пресс-служба правительства. Цитату привел ТАСС.

Граждане Эфиопии и Сейшельских островов, также владельцы вида на жительство смогут беспрепятственно прилететь в Россию. Россияне также смогут посетить любую из двух стран.

Также оперштаб решил расширить квоты а полеты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами. Теперь в Нур-Султан будет выполняться три рейса в неделю, а в Алма-Ату — два. В ОАЭ будут летать до семи самолетов «с учетом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику», на Кубу — до четырех, а на Мальдивы — до восьми.

По словам пресс-службы, причиной таких решений стали ранее озвученные эпидемические критерии и принципы взаимности.

Россия весной закрыла авиасообщение с другими странами из-за ситуации с распространением коронавируса. К лету ситуацию удалось стабилизировать, что позвонило начать возобновлять рейсы в определенные страны.