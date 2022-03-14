Россия возобновила прерванное из-за коронавируса авиасообщение с Китаем

Россия возобновила авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Полеты в эти страны прервали из-за пандемии коронавируса. Об этом 25 февраля заявлял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В оперштабе отметили, что с 14 февраля разрешены следующие рейсы:

в Индонезию по маршруту Москва — Денпасар будут летать три рейса в неделю;

в Китай по маршрутам Москва — Пекин один рейс в неделю;

в Китай по маршрутам Москва — Гуанчжоу один рейс в неделю;

в Китай по маршрутам Москва — Шанхай один рейс в неделю.

Кроме того, с 14 марта Россия увеличивает разрешенное число полетов с 16 государствами. Это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

При этом большая часть российских авиакомпаний ограничили полеты за рубеж. Такое решение они приняли из-за возможного риска арестов самолетов. Поэтому пока не ясно, будут ли какие-либо российские или зарубежные авиакомпании выполнять эти рейсы.