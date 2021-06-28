Россия возобновила полеты еще в 8 стран

Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами. Теперь жители страны смогут полететь в Италию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Северную Македонию, США и на Кипр.

Решение о возобновлении полетов ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Рейс Москва — Брюссель (Бельгия) будет выполняться четыре раза в неделю. Такое же количество отправлений предусмотрено для рейсов Москва — София, Варна и Бургас (Болгария). Один раз в неделю будут летать самолеты из Екатеринбурга в Бургас и Варну, а также из Минеральных Вод в Варну, из Самары в Бургас и из Ростова-на-Дону в эти два болгарских города.

В Иорданию доступны полеты из Москвы в Амман Акабу. Рейсы будут выполняться по два раза в неделю. Столько же полетов будет из Москвы в Дублин (Ирландия) и из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк.

Один рейс в неделю открыли по направлению Москва — Скопье (Северная Македония). В Италию можно отправиться четыре раза в неделю, вылетая из Москвы в Рим или Милан. Для поездок в Венецию или Неаполь предусмотрели два рейса в неделю. На Кипр можно отправиться рейсами Москва — Ларнака (четыре раза), Москва — Пафос (три раза).