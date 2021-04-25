Россия возобновила авиасообщение с Эстонией

Россия возобновила перелеты в Эстонию после перерыва, который продлился более года. Теперь между странами вновь будет действовать рейс компании «Аэрофлот» Москва-Таллин-Москва. Первый самолет из российской столицы уже прибыл в столицу Эстонии.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта.

«Российская авиакомпания „Аэрофлот“ после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20:40. На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям», — сказано в сообщении.

Однако в Эстонии по-прежнему действует ряд строгих правил, которые существенно ограничивают свободный въезд в страну для россиян. Посольство Эстонии напомнило, что возобновление перелетов не отменяет эти ограничения — они остаются в силе, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию.

Попасть в страну сейчас могут дипломаты и их семьи; работники сферы международных пассажирских и транспортных перевозок; те, кто оказывает жизненно важные услуги; супруги или прямые родственники граждан Эстонии, а также те, что имеет вид на жительство или право на проживание там.

Кроме того, въехать могут те, кто в порядке исключения получил специальное разрешение департамента полиции и погранохраны. Прежде всего, его выдают по семейным обстоятельствам — речь идет про похороны, свадьба, болезнь родственника и некоторые другие случаи.