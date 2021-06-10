Россия возобновила авиасообщение с 8 странами

Россияне снова смогут летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию и на Маврикий. Авиасообщение с этими странами возобновили с 10 июня.

Решение об открытии рейсов в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Теперь по два раза в неделю будут летать самолеты из Москвы в Вену (Австрия) и Будапешт (Венгрия). Также дважды в неделю россияне смогут отправляться из столицы в Порт-Луи (Маврикий), Рабат (Марокко) и Загреб (Хорватия).

По одному разу в неделю самолеты будут летать из Москвы в Люксембург и Бейрут (Ливан). Чартеры Москва — Тирана (Албания) разрешили отправлять один раз в неделю. С 10 июня за границу можно будет летать из аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Еще оперштаб решил увеличить количество рейсов в Грецию. Число поездок по маршруту Москва-Афины станет больше на два раза в неделю. На один рейс в неделю увеличили количество рейсов Москва-Баку, Москва-Ереван, Москва-Доха, Москва-Ташкент и Москва-Душанбе. До семи отправлений увеличили авиасообщение с Каиром и Белградом. Количество рейсов в Минск увеличили до 10 раз в неделю.