  • Россия вошла в топ-20 лучших стран для экотуризма

    03 сентября 2019, 19:52

    Мария Борисова

    Россия оказалась на 14-м месте в рейтинге стран, благоприятных для экотуризма и путешествий в дикой природе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на рейтинг Global Wildlife Travel Index 2019 года.
    Россия вошла в топ-20 лучших стран для экотуризма

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    При составлении списка исследователи оценивали страны по количеству национальных парков, комплексу государственных мер по защите окружающей среды, биоразнообразию, риску исчезновения животных и растений, занесенных в Красную книгу.

    «Поскольку мир становится все более экологичным, мы уделили особое внимание изучению факторов, связанных с экоустойчивостью, а также поддержанием и развитием основных принципов сохранения природы», — сказано в отчете Global Wildlife Travel Index.

    В рейтинг попали 107 стран, причем первое место заняла Финляндия. Эту скандинавскую страну отличают большое разнообразие флоры и фауны, живописные пейзажи. В Финляндии находится 39 нацпарков, а леса покрывают более 73% территории страны.

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    России отвели 14-е место в рейтинге лучших стран для экологического туризма, а по числу национальных парков страна заняла пятое место — охраняемых природных территорий в России 87. При этом в стране насчитается 255 видов живых организмов, которые обитают в дикой природе.

    На второе место в рейтинге поднялась Швеция, а бронза досталась Бразилии. В первую десятку благоприятных для экопутешествий стран также вошли Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

    Следующие строчки рейтинга Россия уступила Италии и Венесуэле. В первой двадцатке после России следуют Франция, Австралия, Коста-Рика, Латвия и Эстония и Швейцария.