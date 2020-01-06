Россия вошла в топ-10 стран для любителей приключений

Продвижением приключенческого туризма занимаются специалисты Британского общества бэкпекеров (BBS). Каждый год они составляют собственный рейтинг стран, куда было бы интересно отправиться в путешествие. Бэкпекеры — самостоятельные туристы, которые имеют небольшую сумму денег в кармане, но готовы к минимальному комфорту.

В прошлом году лидером рейтинга был Пакистан. В 2020 году список возглавил Алжир.

При выборе стран эксперты учитывают исторические и природные достопримечательности, гостеприимство местных жителей. В пользу Алжира сыграли небольшая популярность страны у туристов, развитая инфраструктура, обилие мечетей и восточных базаров, а также многочисленные объекты османской, арабской, римской и византийской культур. Бэкпекеры полагают, что в ближайшее десятилетие у любителей приключений наибольший интерес будут вызывать Азербайджан, Пакистан, Казахстан, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Эфиопия. Есть в этом списке перспективных стран и Российская Федерация.