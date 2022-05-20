Россия сняла транспортные ограничения еще с несколькими странами

Перечень государств, в отношении которых были сняты пандемийные ограничения на транспортное сообщение, утвердило правительство РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли девять стран: Абхазия, Белоруссия, ДНР, ЛНР, Казахстан, Китай, Монголия, Украина, Южная Осетия.

Документ утвержден в соответствии с указом президента РФ от 15 июня 2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранце в стране. Указ, в частности, приостанавливал течение сроков действия разрешений на временное проживание и вида на жительство в России для иностранных граждан. Ограничение устанавливалось на период «до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение» с иностранными государствами. Перечень этих государств утвердило правительство. Через 90 суток для граждан этих государств возобновится течение сроков пребывания в стране.