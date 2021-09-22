Россия с 5 октября возобновит авиасообщение с пятью странами

Российские самолеты с 5 октября снова будут летать международными рейсами в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР. Как сообщил «Интерфакс», такую информацию распространили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Решение возобновить полеты в эти пять стран было принято после заседания оперштаба, которое провела вице-премьер России Татьяна Голикова. Рейсы будут осуществляться в обоих направлениях. При разрешении авиаперевозок анализировалась и учитывалась ситуация с коронавирусом в каждой из указанных стран.

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Кроме того, увеличилось число рейсов в Венгрию, Катар и Казахстан.

Расширяется число полетов на курорты Египта. Сообщение с этой страной было закрыто с 2015 года, после теракта над Синаем. Долгое время специалисты изучали вопросы безопасности, чтобы первые рейсы в Каир смогли отправиться из России. В августе было дано разрешение на полеты также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.