Россия расширит список стран, для которых откроет границы

В ближайшее время Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение. Пока известно, что с 1 августа россияне смогут отправиться отдыхать в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Об этом рассказал и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин. Такое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список этих стран», — отметил Микерин.

В ответ на вопрос о том, что Евросоюз может не открыть границы для россиян до середины августа, Микерин подчеркнул, что такое решение — их право.

«Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими, и так же оцениваем абсолютно равнозначно, с какой стороны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями», — пояснил собеседник.

При этом дипломат подчеркнул, что в итоге ЕС и Россия все-таки придут к приемлемому для каждой стороны решению.

После того, как Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, интерес к этой стране вырос в сотни раз. По данным пресс-службы компании «Яндекс», в день появления новости об открытии границ, количество запросов россиян про Танзанию выросло более чем в 200 раз.

Ранее россиянам рассказали о правилах, которые им надо соблюдать, чтобы попасть в Турцию после открытия границ. Ни виза, ни отрицательный тест на коронавирус для этого не нужны, но придется заполнить специальную анкеты с указанием личных данных.