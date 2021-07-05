Россия расширила список городов для полетов в Турцию

Пассажирские полеты в Турцию разрешили выполнять еще из 13 российских городов. Также увеличилось количество конечных пунктов на турецкой территории, куда смогут прилетать российские туристы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Начиная с 12 июля 2021 года, российские и турецкие авиакомпании смогут летать из 45 международных аэропортов России. Включая Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калугу, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.

Оперативный штаб правительства России расширил список турецких городов, куда могут попасть туристы. Возобновились авиарейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня после приостановки из-за сложной эпидемической ситуации на курортах.

Для того, чтобы попасть на отдых непривитым туристам нужно сдать отрицательный ПЦР тест за 72 часа до прилета в страну. Турция сертифицировала все российские вакцины, так что тем, кто сделал прививку сдавать тесты не придется. Достаточно показать сертификат о прошедшей процедуре.