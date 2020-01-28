Россия перестала принимать группы китайских туристов из-за коронавируса

Как пояснили в РСТ, власти Китая ранее из-за эпидемии коронавируса ввели ограничения на отправку туристических групп за рубеж. Последних туристов из Китая в России приняли в понедельник, 27 января. Со вторника, 28 января, Россия полностью приостановила прием китайских туристов. При этом власти Пекина издали соответствующее распоряжение не централизованно, а спустили его в регионы, чтобы решение о приостановке отправки туристов за рубеж принимали местные чиновники.

«В каких-то провинциях все происходило быстро, в других — медленнее. Так что еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — объяснили в РСТ, сославшись при этом на исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Александра Агамова.

Туроператоры заверили, что те организованные группы китайских туристов, которые уже приехали в Россию, раньше срока нашу страну покидать не будут. А вот тем путешественникам, которые только планировали посетить нашу страну, придется подождать, пока закончится вынужденный карантин.

О вспышке неизвестной болезни власти Китая сообщили в ВОЗ в конце декабря 2019 года. По сообщению Пекина, неизвестная пневмония была обнаружена в городе Ухань. По последним сведениям, в Китае этот вирус нашли у 4515 человек. При этом уже 106 человек погибли.