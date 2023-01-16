Путешествия 16 января 2023, 01:08 Саудовская Аравия, Мексика и Гаити могут отменить визы для россиян — МИД МИД РФ готовит проекты о безвизовом режиме для россиян с Мексикой и Саудовской Аравией РИА «Новости»

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Россия прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян со всеми странами Персидского залива и несколькими другими государствами. Об этом ТАСС рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией. Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией», — сказал Иванов.

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Кроме этого безвизовыми могут стать ряд островных государств Карибского бассейна — Багамские Острова, Барбадос, Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия.

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Замминистра также рассказал, что МИД обсуждает с Гонконгом возможность изменения срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

Ранее Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что перспективы в данном вопросе весьма положительные.

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