Россия начала переговоры о возобновлении прямых перелетов во Вьетнам, Индонезию, Мьянму и Таиланд | 360°

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Россия начала переговоры о возобновлении прямых перелетов во Вьетнам, Индонезию, Мьянму и Таиланд

МИД РФ сообщил о возможном запуске прямых рейсов во Вьетнам, Индонезию, Мьянму и Таиланд

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Прямые перелеты из России в Мьянму, Индонезию, Таиланд и Вьетнам могут возобновить. Директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев сообщил РИА «Новости», что стороны начали обсуждать этот вопрос.

«Идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой и Таиландом», сообщил он.

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Кроме того, почти все страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересованы в увеличении объемов импорта российских углеводородов. В частности, с Мьянмой обсуждают поставки нефтепродуктов и сжиженного газа, привлечение специалистов из России к модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса этой страны.

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Именно улучшение ситуации с авиаперевозками помогло Таиланду войти в топ-5 самых популярных туристических направлений на новогодние каникулы — россияне начали бронировать путевки заранее. Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила это запуском прямых перелетов авиакомпанией «Аэрофлот» и чартерных от «Икара».

Авиация

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