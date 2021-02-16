Россия на месяц продлила запрет на полеты в Великобританию

Запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией продлили до 16 марта включительно. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года после сообщений о появлении нового штамма коронавируса, который отличается повышенной заразностью и поражает большее количество людей.



Первоначально запрет на авиасообщение ввели на одну неделю, но после того, как эпидемическая ситуация в Великобритании ухудшилась, транспортный мораторий продлили. Последнее ограничение должно было закончиться во вторник, 16 февраля.

Полеты в Великобританию после появления нового штамма коронавируса ограничили и другие страны. Официальный Лондон накануне обнародовал новые правила для тех, кто собирается прилететь в Соединенное Королевство. Все туристы и возвращающиеся домой граждане должны иметь с собой тест ПЦР. Если человек приехал из страны, где есть мутировавшие штаммы коронавируса, то его ждет карантин на 10 дней в специальном обсерваторе. Стоимость номера составляет 1750 фунтов, турист оплачивает все из своего кармана.

Прилетающим из менее опасных стран также придется провести 10 дней на карантине, но в гостинице или у себя дома без строгого надзора. В ходе времени, проведенного взаперти, придется сдать тесты два раза.

Нарушителям грозит штраф. За отсутствие теста ПЦР придется заплатить одну тысячу фунтов стерлингов, не сдавшим второй тест штраф увеличат до двух тысяч фунтов и продлят карантин до двух недель.

Тем, кто самовольно выйдет из самоизоляции, придется заплатить пять тысяч фунтов, за повторное нарушение штраф увеличат до 10 тысяч фунтов.

Новый штамм коронавируса выявили в Великобритании в конце 2020 года. Главным его отличием от привычного вида возбудителя оказалась повышенная заразность, что привело к его быстрому распространению и росту заболеваемости.

Консультационный совет по борьбе с пандемией при правительстве Великобритании заявил, что мутировавший коронавирус чаще приводит к смерти. От обычного вида возбудителя из тысячи пациентов старше 60 лет умирают 10 пациентов, при заражении «британским» штаммом погибают 13 человек при той же выборке.