Путешествия 27 апреля 2023, 17:21 Россия и Турция увеличат объем туристических авиаперевозок Путин: Россия и Турция договорились увеличить объем туристических авиаперевозок Pxhere

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Россия и Турция договорились наращивать туристические связи между странами. Об этом сообщил президент Владимир Путин на церемонии завоза топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Обе стороны выразили заинтересованность в развитии туристических обменов. Курорты Турции пользуются большой популярностью у россиян, отметил Путин. В прошлом году в республике побывали более пяти миллионов жителей России.

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«Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, в 2022 году торговый оборот между Россией и Турцией превысил 62 миллиарда долларов. Страны и дальше будут наращивать его и поощрять взаимную работу на российско-турецких рынках. Во время телефонного разговора Путин и Эрдоган договорились углублять взаимодействие в торговле и экономике, а также стимулировать рост товарооборота.