Россия и Таиланд договорятся о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Ради открытия границ и возобновления сообщения между Россией и Таиландом Роспотребнадзор и Минздрав Королевства договорились проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Соглашение было достигнуто на совместной видеоконсультации по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Взаимное признание сертификатов о вакцинации станет одним из шагов, необходимых для открытия границ между странами после стабилизации эпидемической обстановки.

Роспотребнадзор также представил сведения о разработке и использовании в России тест-систем для диагностики COVID-19 и других инфекций. Информация вызвала интерес у таиландских медиков. Они признали взаимный интерес к сотрудничеству по контролю за иными инфекционными заболеваниями, важными для региона.

«Обе стороны подчеркнули важность совместного противодействия инфекционным заболеваниям и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций», — сказано в сообщении ведомства.

15 июля в Таиланде вслед за Пхукетом для вакцинированных туристов открылись еще три острова — Самуи, Пханган и Тау. Им не придется проходить двух недельный карантин, но покадить острова нельзя.